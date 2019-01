Marathonrenner vindt puppy, neemt hond 30 km mee

De 43-jarige Khemjira Klongsanun was ongeveer 11,5 kilometer op weg toen ze zag dat andere renners opzij sprongen voor iets. De Thaise stopt met rennen en zag de puppy. Ze rolde het op in haar handdoek en nam hem mee.

„Het leek me dat deze kleine jongen verdwaald was: er waren geen huizen, geen andere honden of mensen in de buurt. Ik besloot de hond mee te nemen om hem zo naar een veilige omgeving te brengen.”

Uiteindelijk tilde ze de hond zo’n 30 kilometer met zich mee naar de finish. Na de marathon heeft ze de hond geadopteerd en heeft ze het beestje de naam Chombueng gegeven: zo heette de renwedstrijd waar Klongsanun aan meedeed.