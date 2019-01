Meisje na uren uit hoogspanningsmast gehaald

De politie kreeg rond 17.00 uur een telefoontje over het meisje, die psychisch in de war was. Agenten hebben toen de wegen afgesloten en goede verlichting geregeld. Ook de brandweer kwam ter plaatse.

Uiteindelijk werd het meisje pas rond 20.00 uur uit de mast gehaald. „Een speciaal klimteam was naar boven gegaan en heeft het meisje gezekerd, zodat ze niet kon vallen”, vertelt een woordvoerder.

Het arrestatieteam is een van de zwaarste middelen die de politie kan inzetten. „Daarvoor hebben we andere dingen geprobeerd, zoals het inzetten van een onderhandelaar die met het meisje praatte.”

Het meisje is uiteindelijk door de politie overgedragen aan de hulpdiensten. Ze werd voor controle nog naar het ziekenhuis gebracht. „Uiteindelijk is de actie, voor ons, dus tot een goed einde gebracht”, aldus de woordvoerder van de politie.