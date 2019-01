Sportschool Amstelveen dicht na explosie

Vorige week vrijdag verwoestte een van buitenaf aangebracht explosief de pui van het pand. „Dit is vijfendertig jaar werk dat hier is vernield”, vertelde de geschokte mede-eigenaar Ben Kada aan De Telegraaf. Bovendien kwamen in de omgeving op tweehonderd meter afstand brokstukken terecht. De politie doet sindsdien onderzoek. Er is nog geen verdachte op het spoor.

In afwachting daarop wil burgemeester Eenhoorn geen risico nemen. „Bij de explosie zijn weliswaar dit keer geen slachtoffers gevallen, maar dit is meer geluk dan wijsheid”, schrijft hij in de brief. Volgens Eenhoorn is er nog geen zicht op een concrete aanleiding voor het incident. Daarom is volgens hem de kans op herhaling aanwezig.

Rust herstellen

Met de sluiting wil de burgemeester de rust in de buurt herstellen en omwonenden, passanten en bezoekers beschermen. „Ik ben me bewust dat de sluiting impact heeft. Echter, het belang van de openbare orde en de veiligheid dient in dit geval zwaarder te wegen.” Binnen vier weken informeert de politie burgemeester Eenhoorn met een nieuwe rapportage. Op basis daarvan beslist hij of het pand weer open kan.

De sluiting is ’een zwarte dag’ voor Gym3, schrijft de sportschool op Facebook. „Dit is iets wat wij totaal niet hebben zien aankomen.” Leden kunnen tijdelijk onderdak vinden bij de Fit for Free in Amstelveen en de sportschool is daarom druk bezig om alle spullen te verhuizen.