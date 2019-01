’Lokaal tot 9 cm sneeuw gevallen’

Dat meldt meldt Weeronline. In de avond trekken winterse buien vanuit het westen over het midden van het land. Daar hangen ze rond 21.45 uur boven de provincie Utrecht.

In de nacht naar donderdag trekt het zwaartepunt van de neerslag naar verwachting naar het noorden. Hier zijn ook donderdag nog perioden met lichte sneeuwval en natte sneeuw.

In het hele land is kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Ook kan het regionaal nevelig of mistig worden, waarschuwt Weeronline.

Woensdagavond genieten steeds meer mensen, ook in de avonduren, van de sneeuwpret. De eerste sneeuwpoppen worden gemaakt.

Aanvankelijk werd gewaarschuwd voor een zware avondspits, maar rond 18.00 uur bleek de situatie op de weg nog allesbehalve zorgelijk. Op dat moment was op veel plekken nog nauwelijks sneeuw gevallen.