’Twee doden in Belgisch drugslab Nederlanders’

Er werd gisteren melding gemaakt van een vreemde geur. De hulpdiensten konden niemand meer redden. De drie mannen zijn volgens het Openbaar Ministerie zeer waarschijnlijk door giftige dampen om het leven gekomen.

Er worden vaker drugslaboratoria ontdekt in Belgisch-Limburg, meestal in de buurt van de Nederlandse grens. Net als in Nederland daar ook met regelmaat chemisch afval gedumpt.

