Brokstuk gevonden bij Maasvlakte: geruchten over vliegtuig

De politie bevestigt dat er een brokstuk is gevonden, maar stelt dat hoogst onduidelijk is waar dat brokstuk vandaan komt. „Het kan overal van afkomstig zijn, ook van een schip”, vertelt een woordvoerder.

Sala en de piloot van een vliegtuig dat hem van Nantes naar Cardiff bracht, zijn al sinds vorige week maandagavond vermist, toen het eenmotorig privévliegtuig boven zee van de radar verdween. De hoop dat zij nog levend worden teruggevonden, is weg.

De politie kent de geruchten over het brokstuk en de link met Sala. „Maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen, al kunnen we niets uitsluiten. Morgenochtend gaat het onderzoek naar het brokstuk verder.”

Na de vondst van het brokstuk gingen politie, brandweer en de KNRM op zoek naar meer brokstukken, maar die werden niet aangetroffen. Volgens de politie is de zoektocht rond 23.00 uur afgerond.