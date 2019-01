Burn-outepidemie kost Nederland miljarden

Inmiddels zijn de gevolgen van psychische klachten daarmee minstens even duur als de gevolgen van verzuim door lichamelijk ongemak.

Werkend Nederland ervaart steeds meer druk, blijkt uit hetzelfde rapport. Vier op de tien werkenden vinden dat ze heel veel en snel moeten werken, een nog iets groter aandeel raakt de grip op het werk kwijt.

Eén op zes heeft klachten

Beide percentages liggen beduidend hoger dan in 2007, voor het begin van de economische crisis. Te hoge werkdruk en verlies van controle vormen samen de giftige cocktail die kan leiden tot burn-outklachten.

Een op de zes werkenden heeft inmiddels last van die burn-outklachten. Ook dat is een forse toename: jarenlang was ongeveer een op de acht werkenden opgebrand.

