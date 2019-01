’Laten klimaatspijbelen is kindermishandeling’

Kinderen in spijbelstaking, eerder nabij de Tweede Kamer. ,,Pure manipulatie door volwassenen”, stelt Esther van Fenema. Ⓒ Anp

’Spijbelen voor het klimaat’ krijgt in ons land steviger voet aan de grond. Tot ontsteltenis van psychiater Esther van Fenema. Zij stelt dat scholieren worden gemanipuleerd om in actie te komen. ,,Wat kinderen juist zouden moeten leren, is kritisch naar de feiten kijken. Op school.”