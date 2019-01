50Plus: ’Zet ook stoplicht achter kruispunt’

Het plannetje komt uit de koker van fractievoorzitter Henk Krol. In Amerika staan alle verkeerslichten aan de andere kant van de weg, zo zag Krol tijdens een reis. In Denemarken staan verkeerslichten op twee of drie plekken: vlak naast de automobilist, boven de kruising en aan de overkant van de kruising.

Krol stelt dat automobilisten die vooraan staan bij een kruispunt bijna over hun dashboard moeten kruipen om naar boven te kijken in afwachting van groen licht. 50Plus wil hier graag een proef en hoopt dat de ’Amerikaanse’ verkeerslichten daarna stapsgewijs in ons land worden geïntroduceerd.

De ouderenpartij wil tevens verder graag een aftelklok om te voorkomen dat mensen door rood rijden en een speciale knop waarop ouderen kunnen drukken als ze langer groen nodig hebben om naar overkant te lopen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat weten dat ze de suggesties van 50Plus wil meenemen in een onderzoek naar kruispunten.