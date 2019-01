Blanke man verdwijnt uit straatbeeld Rotterdam

Bijna een jaar nadat D66, gesteund door GroenLinks, NIDA, SP en de PvdA, een initiatiefvoorstel daarvoor had ingediend, laat het Rotterdamse college van B en W weten het voorstel te omarmen.

„Om invulling te geven aan meer culturele diversiteit wordt in de beleidsregels opgenomen dat bij persoonsvernoemingen het toekennen van namen van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving de voorkeur verdient. Diversiteit staat hierbij voorop”, laat verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga in een schrijven weten aan de gemeenteraad.

Aan de straatnamencommissie is de nieuwe koers doorgegeven. Daarmee moet een einde worden gemaakt aan de dominantie van de ’blanke mannen in straatnamen’.

’Past niet bij Rotterdam’

D66-raadslid Nadia Arsieni diende het voorstel in en is blij dat het wordt overgenomen door het stadsbestuur. „Uit een steekproef bleek dat een groot aantal van de straten is vernoemd naar mannen van westerse afkomst. Dat past niet in het Rotterdam van nu.”