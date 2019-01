F-35 na bibberige start druk bezig een succes te worden

’Een mijlpaal voor defensie’, noemde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) de eerste Nederlandse F-35 die ze gisteren namens het kabinet in ontvangst nam in het Amerikaanse Fort Worth Ⓒ ANP/Novum

Zoals bijna elk nieuw gevechtsvliegtuig kende de F-35 een tumultueuze start. In thuisland de VS en in Nederland. Na het zuur is het tijd voor het zoet. Het toestel dat werd geboren als Joint Strike Fighter (JSF) is druk bezig het nieuwe standaardvliegtuig voor luchtmachten rond de wereld en een commercieel succes te worden.