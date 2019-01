Passend onderwijs frustreert leraren

Dat komt voort uit een onderzoek van de Onderwijsbond CNV onder 5300 leden uit het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs; 91 procent zegt leerlingen niet voldoende aandacht te kunnen schenken. Ruim de helft, 53%, zegt dat de onlangs vrijgekomen werkdrukgelden hun eigen werkdruk niet verlicht hebben.

Voorzitter Loek Schueler van de bond: „Het is duidelijk dat het draagvlak voor passend onderwijs aan het verdwijnen is, ook onder diegenen die dat onderwijs verzorgen. Ze stonden ooit achter het idee om zorgkinderen op te nemen in het ’gewone’ onderwijs in plaats van in het speciale onderwijs.”

Dat beaamt ook schoolleider Marijke van Amersfoort van de basisschool Samenspel in Amsterdam Zuid-Oost. „Natuurlijk vonden we dat een goed principe. We waren het in deze buurt al gewend: 70% heeft extra zorg nodig en komt hier met taalachterstand binnen. Maar de extra handen voor de zorgkinderen verdwenen en de klassen werden groter. We hadden ook niet kunnen weten dat als wij toch de noodzaak zien om een kind naar speciaal onderwijs te laten gaan dit zó verschrikkelijk tijdrovend en administratief belastend zou worden.”

"Laat politiek erkennen dat er iets is opgetuigd dat echt niet werkt"

Schueler: „Erken gewoon dat het speciaal onderwijs er is en echt beter is voor sommige kinderen. Door deze trage molens gaan kinderen er te laat naar toe.”

Dat heeft docent Bart Audenaerd van basisschool Sinte Maerte in Breda aan den lijve ondervonden. „Ik had een jongen die verschrikkelijk druk was en met stoelen door de klas gooide. Ik probeerde alles om hem te helpen, maar ik moest aan mezelf toegeven: dit kán ik niet. Het was óf aandacht voor de jongen óf aandacht voor de klas. Het vervelende was dat de ouders het niet nodig vonden om hem te diagnosticeren. Als ouders dat niet willen, kan je een aanvraag voor speciaal onderwijs helemaal vergeten! Het is voor ouders vaak lastig om te horen dat hun kind elders beter af kan zijn. Uiteindelijk is de jongen vervroegd naar de middelbare school gegaan.”

Volgens Schueler moet de politiek erkennen dat er met passend onderwijs iets is opgetuigd dat echt niet werkt. „Niet ieder kind past in het regulier onderwijs. Zo doorgaan is geen optie. Leraren verlaten het onderwijs, omdat ze het niet meer kunnen opbrengen. Leerlingen krijgen niet het onderwijs wat ze nodig hebben. Het geld voor passend onderwijs moet het kind volgen en moet niet in lange procedures, administratie of onnodige overleggen gaan zitten.”