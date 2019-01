Moslimprotest tegen sportschoen Nike

Ⓒ Twitter

BEAVERTON - De Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike wordt onder druk gezet zijn schoen Air Max 270 van de markt te halen. Saiqa Noreen is namens moslims daarvoor een onlinepetitie begonnen. Volgens Noreen is in het design van de zool in het Arabisch het woord Allah te herkennen.