Botsingen door sneeuw en gladheid

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. In het noorden en westen kan er (natte) sneeuw en regen vallen. Het wordt 2-3 graden. Komende nacht volgt vanuit het zuiden opnieuw sneeuw.

Dat meldt Weeronline.

Het verkeer in de ochtenspits moet rekening houden met hinder door de winterse omstandigheden. Volgens de ANWB staan er in Nederland rond de 140 files met een totale lengte van 655 kilometer.

Vooral rond Den Haag waren er veel kop-staartbotsingen en auto’s die door de gladheid van de weg raakten. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, botsten bij Zoetermeer diverse auto’s op elkaar, meldde de ANWB.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om de snelheid aan te passen en afstand te houden. De gladheid is heel plaatselijk. „Sinds woensdag 19.00 uur is in het land ruim 5,2 miljoen zout gestrooid”, aldus een woordvoerster. Volgens haar is het overigens niet een heel erg drukke ochtendspits.

Lees verder onder de tweet

Door de sneeuwval kan het door platgereden sneeuw spekglad zijn. In het noorden en westen valt donderdagochtend (natte) sneeuw en regen waardoor de gladheid nog kan toenemen.

In Zeeland en Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. ’s Middags is het wisselend bewolkt met regelmatig ruimte voor de zon.

Opnieuw sneeuw

In de avonduren neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht trekt een sneeuwfront het land binnen. Vrijdagochtend trekt de sneeuw naar het noordoosten.