Glijpartijen door ijzel en opnieuw sneeuw op komst

In de Haagse wijk Ypenburg is het spekglad door ijzel. Ⓒ Peter van Zetten

Amsterdam - UPDATE 8.58 - Donderdagochtend kan het in het hele land glad zijn door sneeuw of bevriezing van natte wegen. Op de Nederlandse wegen heeft de gladheid donderdagochtend overal in het land gezorgd voor aanrijdingen. Ook voor fietsers is het oppassen geblazen.