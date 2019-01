Het is glad en opnieuw sneeuw op komst

Dat meldt Weeronline.

Afgelopen nacht heeft het in het midden en oosten op verschillende plaatsen gesneeuwd. In Noord-Holland viel sneeuw. Zo werd het aan de zuidkant van Amsterdam gisteravond wit, maar bleef het centrum nagenoeg vrij van sneeuw. De meeste sneeuw ligt in het oosten en zuiden. In Emmen 5-8 cm en in Zuid-Limburg is een sneeuwdek van 9 cm gemeten.

Door de sneeuwval kan het door platgereden sneeuw spekglad zijn. In het noorden en westen valt donderdagochtend (natte) sneeuw en regen waardoor de gladheid nog kan toenemen.

In Zeeland en Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. ’s Middags is het wisselend bewolkt met regelmatig ruimte voor de zon.

Opnieuw sneeuw

In de avonduren neemt de bewolking geleidelijk toe en in de nacht trekt een sneeuwfront het land binnen. Vrijdagochtend trekt de sneeuw naar het noordoosten.