Drie arrestaties na vondst zelfgemaakte bom in huis

Politie, brandweer en explosievenopruimingsdienst rukten woensdagavond massaal uit in de stromende regen. Bij elkaar waren volgens Duitse media tweehonderd mensen in touw in het dorpje Igel aan de Moezel. Een verdachte werd ter plaatse aangehouden, twee anderen later in Obermosel. Het gaat om mannen tussen de 19 en 24 jaar, afkomstig uit Duitsland en Luxemburg.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de springstof is gestolen bij een regionaal bedrijf, waar sinds januari vorig jaar driemaal is ingebroken. De laatste keer was tijdens de vakantieperiode deze winter. Toen verdwenen kant-en-klare explosieven. Wat het trio ermee van plan was, is nog volstrekt onduidelijk. Wel is vastgesteld dat de verdachten op afgelegen plekken al proeven hadden gedaan.