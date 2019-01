Ruim 150 mensen huis uit na vondst explosieven in kelder

Politie, brandweer en springstofdeskundigen rukten woensdagavond massaal uit in de stromende regen. Bij elkaar waren volgens Duitse media tweehonderd mensen in touw in het dorpje Igel aan de Moezel. Wat er precies is gevonden, is vooralsnog niet bekendgemaakt.

De politie arresteerde een persoon. De achtergronden zijn niet duidelijk ,maar de politie denkt niet dat er een politiek motief in het spel is.