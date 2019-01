OPROEP: Dry January overleefd?

Danny de Munk tijdens de presentatie van de herintroductie van alcoholvrij bier van Bavaria in 2013. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Vanavond om 12 uur mogen de flessen weer open. Dry january is dan voorbij. De Telegraaf is op zoek naar mensen die het hebben volgehouden of die er misschien zelfs een maandje aan plakken. Of naar mensen die zich echt hadden voorgenomen een maand niet te drinken, maar toch moeten bekennen dat in de loop van januari er een paar glaasjes tussendoor zijn geslopen. Wilt u daarover vertellen en op de foto? Mail dan uw gegevens naar k.nederhof@telegraaf.nl