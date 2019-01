Situatie Rudi Lubbers is acuut

Wagtmans citeert uit een mail van een man die de inmiddels 73-jarige Lubbers woensdag heeft opgezocht. Volgens deze man staat het busje waar Lubbers woont in Bulgarije, permanent open en is het behoorlijk koud. De vrouw van Lubbers lag ’onder een dekentje in foetushouding’ in het busje en is misschien zelfs al dood, zegt Wagtmans.

Wagtmans gaat donderdag de hulp inroepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wil dat de Nederlandse ambassade in Bulgarije een gezant naar Lubbers stuurt.