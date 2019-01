Zeehondenredder vond ’brokstuk vliegtuig Sala’

Hulpdiensten hebben woensdagavond gezocht bij de Maasvlakte naar brokstukken, nadat iemand daar een stuk aluminium had gevonden. Ooggetuigen dachten dat het brokstuk mogelijk van het vliegtuigje van de vermiste voetballer Emiliano Sala zou zijn, maar de politie kon dat niet bevestigen. Ⓒ ANP

Oostvoorne - Een gevonden brokstuk houdt Nederland in zijn greep. Zeehondenredder Ad van den Berge trof dinsdag een verfrommeld stuk metaal aan op het oude autostrand van Oostvoorne. Mogelijk is dat brokstuk afkomstig van het vliegtuig van voetballer Emiliano Sala, dat vorige week maandag tussen Nantes en Cardiff van de radar verdween. „Alles is mogelijk.”