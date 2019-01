Vlaamse vrouwen zuchten onder ’kettingziekte’

Gemiddeld gingen tussen 21 en 27 januari 198 mensen per 100.000 inwoners met griepsymptomen naar de dokter. En daarmee is de epidemische drempel voor het eerst overschreden. Zijn er deze week evenveel zieken, dan is er volgende week officieel sprake van een griepepidemie. Dat blijkt uit een enquête van vitamineproducent.

Kinderen, bron van infectieHet zijn vooral jonge vrouwen tussen 18 en 34 die het meest vatbaar zijn om kettingziek te worden, zo blijkt. Liefst 72 procent van die ondervraagden werd de voorbije maanden geveld.

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar. De griepepidemie duurt nu 7 weken in Nederland.