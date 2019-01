Horrorhuis na twee bloederige moorden tegen de vlakte

Op Tweede Kerstdag kreeg de Australische politie een telefoontje. Of ze met spoed naar een adres op Davallia Road in Joondalup konden komen, omdat Nederlander Hans Besselaar (68) gewond was geraakt bij een ruzie met zijn huisgenoot. Hij was neergestoken. De hulpdiensten brachten de man naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij. De huisgenoot, de 39-jarige Jason John B., zit vast op verdenking van moord.

Besselaar bleek het huis te huren en woonde er mogelijk al zo’n 20 jaar. Dat is opvallend, want hetzelfde adres kwam in 2000 ook al in het nieuws. Buurtgenoten vertelden aan de Australische zender ABC dat in dat jaar een man een bijgebouw huurde. Hij sloeg zijn vriendin, een moeder van twee kinderen, dood in haar huis in een nabijgelegen stadje. „Ironisch dat het huis er nog steeds hetzelfde uitziet als toen”, zei Jane McMurdo tegen de zender.

Na twee bloederige moorden gaat het pand nu tegen de vlakte. Er waren plannen voor een verbouwing van het huis met een waarde van 650.000 dollar (ruim 400.000 euro). Negen dagen voor de moord op Besselaar werden die zelfs goedgekeurd. Maar nu de huurder is overleden en zijn huisgenoot vastzit, is besloten tot de sloop van het gebouw.

Onderwijl heeft Besselaar nog altijd geen degelijke begrafenis gehad. De man was vrijgezel en had geen familie meer in Nederland of in Australië. Hij had wel vrienden, maar die waren volgens WA Today niet in de financiële positie om hem op een waardige manier een uitvaart te geven. Dankzij een speciaal fonds voor dit soort gevallen, lijkt er nu toch geld vrij te komen voor een begrafenis.