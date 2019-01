Twee jaar geëist tegen klant ’tienerseksslaaf’

Kenneth S. werkte voor het ministerie van justitie en is inmiddels ontslagen. Hij zei in de rechtbank dat hij niet wist dat de tiener, die hij enkele malen van school haalde voor seks, minderjarig was. De officier wees S. erop dat hij de plicht heeft om de leeftijd te checken.

De advocaat van de klant zei dat de misbruikzaak alleen maar slachtoffers kent en vroeg de rechtbank om geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. De officier reageerde daarop: „Die opmerking schiet me in het verkeerde keelgat. Er is hier maar één slachtoffer en dat is het uitgebuite en misbruikte meisje.” De officier gaf aan dat dat bij de aanpak van tienerprostitutie zware straffen noodzakelijk zijn. „Wat schoffelen is niet genoeg.”

Er staan deze donderdag nog vier klanten voor de rechter. De pooier werd eerder veroordeeld tot vijf jaar cel voor het uitbuiten van het slachtoffer in 2016 en 2017.