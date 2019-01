Hoeveel water in huis bij dijkdoorbraak?

Het schap heeft volgens een woordvoerster gemerkt dat de generatie onder de 35 jaar zich eigenlijk niet kan voorstellen dat hun woonomgeving zou overstromen. Evacuaties zoals in 1995 zijn voor hen ondenkbaar. De app moet vooral deze groep ervan bewust maken dat er altijd een risico is. In het Rivierengebied tussen Rijn en Waal zou het water bijvoorbeeld heel snel meters hoog komen te staan.

Wie de app op zijn telefoon heeft en vervolgens de camera op zijn eigen woonruimte richt, ziet of er water in huis komt bij een dijkdoorbraak. Als dat het geval is, is realtime te zien hoe het water de kamer binnenstroomt en hoe hoog het water komt. De beelden kunnen met anderen worden gedeeld. De website TotHier.nu geeft informatie over maatregelen.

Er bestond al een site overstroming.nl, maar daarop is alleen te vinden welke buurt nat zou worden bij een dijkdoorbraak.