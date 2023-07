OM eist 5 jaar cel en tbs tegen Randy F. (35) voor kindermisbruik

De zaak tegen F. kwam vorig jaar aan het rollen toen een 11-jarig meisje na een uitzending van het kinderprogramma Klokhuis over grooming in tranen aan haar ouders had verteld wat haar was overkomen. „Ze had filmpjes gemaakt van zichzelf en gestuurd naar iemand en die dreigde de filmpjes online te zetten”, schetste de officier van justitie.

Het contact verliep via het socialemediaplatform TikTok en e-mail, waarbij de verdachte zich voordeed als een jongen van 14 jaar met de naam Tim. Toen het meisje besloot het contact te verbreken, bleef hij om video’s vragen. Ze had er inmiddels zeven verstuurd die volgens het OM vallen onder de noemer kinderpornografisch materiaal.

De man liep tegen de lamp omdat de politie het TikTok-account van het meisje overnam en daarmee zijn adres in Susteren kon achterhalen. Na zijn arrestatie op 28 maart 2022 vond de politie talloze kinderpornografische video’s en afbeeldingen. De zedenpolitie slaagde erin om elf slachtoffers onder de 12 jaar te identificeren. De jongste was 7 jaar. Van zeker 22 jonge kinderen kon de identiteit niet worden achterhaald.

Verder zijn bij F. 136.000 kinderpornografische foto’s en 31.000 video’s gevonden, voornamelijk afkomstig van het darkweb. „Achter elk plaatje schuilt een misbruikt kind”, zei de aanklager in de rechtbank in Amsterdam.

Volgens de officier ging de man geslepen te werk en manipuleerde hij de slachtoffers nadat hij hun vertrouwen had gewonnen. „Om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen is hij zonder mededogen en als een roofdier te werk gegaan”, zei ze. „Hij moet elk uur van de dag met deze activiteit bezig zijn geweest.”

Immens verdriet

Verschillende ouders maakten tijdens de zitting gebruik van hun spreekrecht. Een moeder van een van de meisjes sprak over „de explosie van hartverscheurend verdriet” die ze in de ogen van haar dochter zag. „Keer op keer beseffen we dat alles waar je als ouder bang voor bent, waarheid is geworden”, zei ze.

„Ik heb er geen woorden voor. Het doet me pijn”, reageerde F. op de slachtofferverklaringen.

Uitspraak: 2 oktober.