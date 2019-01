Tilburg maakte fouten met chroom-6

Tilburg - De gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen hebben veel fout gedaan en steken laten vallen toen ze ruim achthonderd mensen op een NS-werkplaats in Tilburg lieten werken. De mensen zijn daar in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. Ze zijn daar ziek van geworden, of kunnen daar in de toekomst ziek van worden.