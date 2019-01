Brokstuk Maasvlakte niet van vliegtuig Sala

ROTTERDAM - De woensdag gevonden brokstukken zijn niet van een vliegtuig, zo meldt de politie op Twitter. De politie deed donderdagochtend onderzoek naar het brokstuk dat is aangetroffen bij de Tweede Maasvlakte. Het is daarmee uitgesloten dat het stuk aluminium afkomstig is van het vermiste vliegtuigje van Sala.