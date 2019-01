Vader Tommy-Boy: ’95 euro prima bedrag’

Michael Kulkens op de hoek van de Meent en Coolsingel Rotterdam waar eerder een speciaal verkeerslicht in gebruik werd genomen. Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Den Haag - Hij kreeg een grote glimlach toen vanmorgen het nieuws naar buiten kwam dat appen op de fiets straks 95 euro boete oplevert. Want Michael Kulkens blijft het spannend vinden of het verbod er per 1 juli komt. Sinds de dood van zijn zoon Tommy-Boy strijdt hij er voor. ,,Dit is weer een extra stapje.’’