Tiener (15) steekt ouders neer en springt in ravijn

De jongen overleefde de ’dodensprong’ van woensdag, meldden Britse media. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Zijn zwaar verwonde ouders worden elders verzorgd. De drie zijn volgens de politie buiten levensgevaar, al is de jongen nog niet goed aanspreekbaar en daarom ook nog niet officieel gearresteerd. De politie op het Canarische eiland heeft bewust de identiteit van de familie niet bekendgemaakt.

Aanleiding voor de steekpartij zou een uit de hand gelopen onderlinge woordenstrijd zijn. Veel toeristen waren ooggetuige van het drama dat zich in een druk straatje met allerlei barretjes voltrok. Nadat de jongen op zijn ouders instak, sprong hij van een nabijgelegen rotsblok zonder afrastering.

„Dit is een uitzonderlijk geval van extreem geweld binnen een gezin”, meldt de politie in een verklaring. „Het vermoeden bestaat dat de verdachte al langere tijd geestelijke problemen heeft.”

