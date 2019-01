Beschonken Nederlander (29) slaat toerist Oostenrijks ziekenhuis in

In het wintersportdorp Ischgl, in het westen van Oostenrijk nabij Liechtenstein, liep het deze week in een restaurant finaal uit de hand. Een Nederlandse toerist ging helemaal los op een 28-jarige Luxemburger, die zwaar gewond raakte na meerdere vuistslagen op zijn gezicht. Wat de aanleiding voor het geweld was, is niet duidelijk.

Ooggetuigen van de matpartij hielden de Nederlander vast totdat de politie arriveerde. Hij is opgepakt en vastgezet, al is niet duidelijk of hij nog steeds achter de tralies zit. Hij bleek na een alcoholtest gedronken te hebben, meldt de Tiroler Tageszeitung.

Knock-out

Het slachtoffer was er zo erg aan toe dat hij in het eetcafé bewusteloos instortte. Hij is met ernstig hoofdletsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later is hij overgebracht naar een kliniek. De politie is een onderzoek gestart.