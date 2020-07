Eva (3) genezen van botkanker en schoonverklaard

Het meisje kreeg nationale bekendheid toen haar moeder iedereen oproep om voor haar derde verjaardag een kaartje te sturen. De peuter werd vervolgens overstelpt met kaarten, cadeaus en ballonnen. Ze besloot daarop haar cadeaus uit te delen in andere ziekenhuizen.

„Jaaaaaaahhhh!!!! Ze is schoon”, zo laat een dolblije moeder Ellen weten aan Dagblad van het Noorden. In eerste instantie gaven artsen Eva een overlevingskans van dertig procent. „Wij zijn sprakeloos van het geweldige goede nieuws dat wij net te horen hebben gekregen in het Prinses Máxima Centrum Utrecht.” Eva voelt zich goed en fit, maar het was een spannende dag, aldus moeder Ellen.