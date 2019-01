Nederlander liet zijn vrouw laveloos achter bij snelstromende rivier

„Alle handelingen waren er op gericht dat het slachtoffer zou overlijden zodat daarna de levensverzekering geïncasseerd kon worden”, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Lelystad. Sharied S. was op vakantie in Paramaribo met zijn 29-jarige vriendin uit Almere toen zij in de nacht van 26 juni 2015 in de Surinamerivier verdween. Haar lichaam werd drie dagen later langs de oever bij een houtzagerij gevonden.

In mei dat jaar had de vrouw een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter waarde van 300.000 euro. Twee weken voor haar dood wijzigde ze, na aandringen van S., de naam van de begunstigde in die van de verdachte.