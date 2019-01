Omstreden theepotvuurtoren Kijkduin gaat niet door

’Een onding, een schande, een kermisattractie.’ VVD-raadslid Chris van der Helm hoorde het allemaal toen bewoners begin december op tekeningen zagen dat ontwikkelaar Fred Developers het baken van de badplaats wel op een heel andere manier wilde laten terugkeren in Kijkduin.

Van der Helm is blij dat het omstreden plan van tafel is. „Fantastisch nieuws voor Kijkduin dat het icoon, de vuurtoren, gered is en die gekke theepot niet doorgaat. Het heeft zoveel mensen geraakt dat de toren zou verdwijnen. Overal lieten inwoners zich massaal horen, zelfs mensen die vroeger trouw- en kinderfoto’s bij de vuurtoren hadden gemaakt en nu publiceerden om hun band met de toren te laten zien.”

Verdwenen

Alleen Van der Helm heeft nog één zorg: waar is de vuurtoren nu? Van der Helm: „Toen de bouwwerkzaamheden begonnen is de toren weggehaald. Daarna heeft niemand meer iets van het bouwwerk vernomen. Dat baart me nog wel zorgen.”

