Man verblijft nacht in koelcel van horecazaak

HEEL - Een restaurant in het Limburgse Heel trof donderdagmorgen een wel heel onverwachte gast. Bij het openen van de koelcel trof het personeel een man aan in de ijskoude ruimte waar hij de hele nacht had doorgebracht. Het is onduidelijk hoe hij in de koelcel terecht was gekomen en wat hij daar deed.