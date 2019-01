Doden in drugslab België alle drie twintigers

In een loods in het Belgische Eksel zijn vannacht drie doden gevonden. Ⓒ GINOPRESS

HASSELT - Ook de derde man die dinsdag dood werd gevonden in een drugslab in het Belgische Eksel komt uit Nederland. Hij woonde in Valkenswaard, bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Belgisch-Limburg.