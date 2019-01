’Meisje (12) bevalt plotseling en stiefbroer (14) is vader’

Het meisje uit Perth is eerder deze maand bevallen van een dochter. Het kind is gezond. De moeder werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht toen de bevalling begon.

Het meisje moet zwanger zijn geraakt op haar 11e. Inmiddels hebben autoriteiten bevestigd dat de vader ’samenwoont’ met het meisje, waaruit Australische media concluderen dat het haar stiefbroer moet zijn.

Het ministerie wil nog niets bevestigen ’om de privacy van de families te waarborgen’, zo laat een woordvoerder weten. „Het is een zeer gevoelige, delicate situatie. We willen vooral de juiste hulp bieden, daarop zijn we gefocust”, vult een politiewoordvoerder aan.

Het politieonderzoek richt zich ook meer op het welzijn van alle betrokkenen dan op een eventuele schuldvraag of strafbaarheid. Dat 12-jarige meisjes bevallen, is een zeldzaamheid. In Australië waren er in 2017 drie 13-jarige moeders en één 12-jarige.