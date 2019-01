Nieuw debat over klimaatakkoord

Aanvankelijk zou de Tweede Kamer woensdag al spreken over het klimaatakkoord, maar door een blokkade van de oppositie is op het laatste moment besloten om het van de agenda af te halen. Premier Rutte en minister Wiebes (Klimaat) waren daardoor voor niets naar de nationale vergaderzaal gekomen.

De voltallige oppositie was woedend vanwege het ontbreken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. PvdA-voorman Asscher noemde zijn afwezigheid ’laf’. Ook de andere oppositiepartijen hadden er geen goed woord voor over. Ze wilden graag met Dijkhoff in debat over zijn veelbesproken interview in De Telegraaf. Daarin sprak hij kritisch over het klimaatakkoord van Ed Nijpels.

De VVD verdedigde het ontbreken van Dijkhoff bij het debat. De liberalen wijzen er op dat het debat zou gaan over het klimaatakkoord en niet over het interview in De Telegraaf.

De voltallige oppositie én Dijkhoff deden vandaag een verzoek voor een nieuw klimaatdebat. De fractievoorzitters van CDA, D66 en CU hebben ook hun komst toegezegd. Ze beklaagde zich wel over de houding van de oppositie. Segers en Buma gaven aan dat ze gewoon gebeld kunnen worden als hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Buma grapte nog: „Ik heb tegenwoordig zelfs whatsapp. Stuur gewoon ’een hele goedemorgen Buma’ met een verzoek.”

Het debat zal naar verwachting volgende week plaatsvinden.

