Twee doden gevonden in huis Enschede

De doden zijn gevonden in een woning aan de Stepelobrink. De hulpdiensten zijn aanwezig. „We zijn begonnen met het onderzoek en bekijken wat de doodsoorzaak is geweest”, vertelt een politiewoordvoerder. „Het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Alle opties staan nog open.”

Afgelopen jaar vond de zogenoemde ’kwartetmoord’ in Enschede plaats. Vier mannen werden op 13 november dood aangetroffen. Vermoedelijk zijn zij doodgeschoten vanwege een geschil in het drugscircuit.