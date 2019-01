Restauratie Brits hoofdkwartier WOII klaar

Er is een nieuwe attiek op de villa geplaatst. Een attiek is een sierstuk bovenop de gevel waarachter het dak schuilgaat. De oude attiek van de villa werd in de oorlog deels weggeschoten en is later verwijderd.

De 1,6 miljoen euro kostende restauratie heeft twee jaar geduurd en was volgens museumdirecteur Sarah Heijse dringend noodzakelijk. Het gebouw had houtrot en een verkeerde verflaag. De gebruikte verf zou uiteindelijk het casco aantasten. Bovendien waren door de oorlog veel authentieke details van het pand verdwenen of kapot.

Op landgoed Hartenstein stond in 1728 al een herberg. Omstreeks 1865 is de huidige villa gebouwd. Dat is nu een rijksmonument. Het Airborne Museum trok in 1978 in de villa.

D-Day

De restauratie van het gebouw is onderdeel van de complete renovatie van het museum. Vanaf april liggen de werkzaamheden stil vanwege de 75-jarige herdenking van de geallieerde landing op de Normandische stranden op 6 juni 1944 (D-Day) en de opmars van de bevrijders door Europa. Die kwam tot stilstand in september 1944 met de Slag om Arnhem.

In het najaar begint de vernieuwing en modernisering van de collectie van het Airborne Museum. Die klus moet in maart 2020 klaar zijn, net voordat Nederland in mei herdenkt dat het hele land 75 jaar geleden werd bevrijd.