Bruidsmeisjes aan leugendetector na dresscode ’per gewicht’

De uitnodiging voor de bruiloft werd in Britse media breed uitgemeten. Slankere vrouwen moesten in het groen-oranje met ’de beroemde rode hakken’ eronder, want dat effect zou ’fantastisch’ zijn.

Dit is voor de slankere mensen... Ⓒ Facebook

Stevigere vrouwen moesten volledig in het zwart. Ook voor mannen was onderscheid: dikkere mannen mochten geen paars dragen.

En deze dresscode kregen meer gezette mensen. Ⓒ Facebook

Bovendien moest iedereen een tweede outfit hebben voor ’s avonds, en die zou toch wel minstens 1000 dollar moeten kosten, omgerekend zo’n 870 euro.

Na publicaties in The Sun en de Daily Mirror werd de bruid volledig door het slijk gehaald in Groot-Brittannië.

Leugendetector

Voorafgaand aan de bruiloft in Hawaii bleek de bruid een geheim plan te hebben: zonder dat iemand werd gewaarschuwd, moesten alle genodigden, waaronder de bruidsmeisjes, langskomen om met een leugendetector te worden uitgehoord.

„De leugendetector van 99 dollar werkte perfect”, beschrijft de vrouw nu. „Ik vroeg simpele vragen als ’Heb je mijn dresscode gelekt?’ en ’Haat je me heimelijk?’. Tot mijn diepste vreugde is de trut gevonden!”

Dresscode

De ’dader’ – die toegaf dat ze de dresscode op sociale media had gedeeld – had geen fijne tijd meer. „Mijn voormalige vriendin, Stephanie, is meteen van het terrein verwijderd”, aldus de bruid.

Ⓒ Facebook

Overigens kwam de bruid nogmaals terug op de kledingwensen, waar niet alle vriendinnen aan lijken te willen voldoen, getuige haar irritatie (zie boven).