Kamer woest over chroom-gebruik

Uit onderzoek van een speciale commissie blijkt dat de gemeente Tilburg en NedTrain, een dochter van de Nederlandse Spoorwegen, fout op fout hebben gestapeld. Ze lieten mensen met een uitkering als tegenprestatie onbeschermd in een NS-werkplaats werken. Dit terwijl het spoorbedrijf op de hoogte was van de aanwezigheid van chroom-6 op de werkplaats. En de gemeente zorgde sowieso niet voor beschermingsmaatregelen voor de werklozen die er aan de slag moesten en nu met gezondheidsklachten kampen.

„Er is willens en wetens met deze stof gewerkt, dat is schandalig”, vindt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. „Het is verschrikkelijk voor de mensen die hier de dupe van zijn geworden”, vindt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. „We moeten hier lering uit trekken, zodat dit in heel Nederland niet meer voorkomt.” De Tweede Kamer wil een debat over de fouten. Meerdere partijen willen dat er breder onderzoek naar gedaan wordt.

’Stil’

„Hier word ik stil van”, reageert staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken). „Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving. Dat is hier niet gebeurd. Dat vind ik vreselijk. Goed om te horen dat er een schadevergoeding komt voor de mensen die het betreft.” Het kabinet bestudeert het Tilburgse rapport, de uitkomsten en de aanbevelingen, laat een woordvoerster van Van Ark weten.

De blootstelling aan chroom-6 kan verschillende ziektes, zelfs kanker, veroorzaken. Mensen in Tilburg kampen ook al met gezondheidsklachten. Eerder bleek er bij Defensie al met het giftige goedje te zijn gewerkt.

Bajes

Deze krant onthulde dat er aanwijzingen zijn dat er op de werkplaatsen in gevangenissen ook met chroom-6 is gewerkt. Dat bleek in elk geval uit een intern rapport en cipiers vreesden voor hun gezondheid. De werkzaamheden met mogelijk gevaarlijk hout in de bajessen zijn in elk geval uit voorzorg gestopt. Het RIVM onderzoekt momenteel hoe risicovol dat werk is geweest.