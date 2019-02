IJsbeer Wolodja veilig aangekomen in Nederland

Wolodja heeft vandaag een rustig dagje, maar mogelijk wordt de ijsbeer vrijdagmiddag al tentoongesteld aan het publiek, zegt een woordvoerster. „Dat zou zomaar kunnen. Als nieuwe dieren hier binnenkomen, laten we ze eerst altijd even aan de omgeving wennen.”

De ijsbeer had woensdag een urenlange trip voor de boeg. „Hij is ’s morgens verdoofd en in een metalen transportkist gelegd. Rond een uur of zes kwam hij in Rhenen aan. Hij was ontzettend rustig.”

Wolodja vrijdag in Ouwehands Dierenpark. Ⓒ Ouwehands Dierenpark Rhenen

De 7-jarige Wolodja weegt maar liefst 450 kilo. Het is in Rhenen de bedoeling dat hij voor nageslacht gaat zorgen. „We hebben hier twee vrouwtjes die drachtig kunnen worden. Als dat lukt, gaat Wolodja zeer waarschijnlijk nog voor de winter weer naar een ander park.”