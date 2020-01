18 jaar gratis verblijf in hotel als je kind verwekt op Valentijnsdag

Koppels die een kamer huren en negen maanden later een kindje verwelkomen, mogen de komende achttien jaar gratis in een van de vestigingen van hotel Zed verblijven. Dat meldt Nieuwsblad.

De afgelopen vijf jaar pakte het Hotel ook al uit met de ’Nooner’-optie. Zo krijgen de stelletjes op Valentijnsdag de mogelijkheid om een kamer voor en slechts een paar uurtjes te boeken. Voor 59 euro krijgen gasten een kamer, inclusief ’sexy’ kaartspelletjes

Iedereen welkom

Hotel Zed benadrukt dat ze een ’Pride at Work’-partner zijn en dat de promotie voor iedereen is, ongeacht geslacht of seksuele oriëntatie. „Ook koppels die voor een draagmoeder of adoptie gaan, kunnen winnen”, aldus het hotel