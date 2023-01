Politie betrapt vrouw en (twee minuten later) haar zoon op rijden zonder rijbewijs

Maar nog geen twee minuten later zette de politie dezelfde auto aan de kant. Met nu de zoon achter het stuur en de vrouw netjes op de passagiersstoel. Voor de vorm controleerde de agent toch maar even of nu wel alles in orde was. En wat bleek: ook de zoon had geen rijbewijs. Ook hij kreeg een bekeuring.

De agent gaf de vrouw en haar zoon nog een advies mee: als ze nogmaals in overtreding zijn, dan neemt de politie de auto in beslag. De vrouw wilde dat voorkomen en gaat de auto verkopen.