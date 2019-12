Politie doet invallen in Duindorp

De politie grijpt al dagen in bij ongeregeldheden in Duindorp. Ⓒ ANP

Den Haag - De politie heeft in de Haagse wijk Duindorp verschillende invallen in woningen gedaan. Een woordvoerder wil er niet veel meer over kwijt dan dat het te maken heeft met de ongeregeldheden van met name gisteravond laat in de wijk.