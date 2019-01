Betwetergeneratie krijgt concurrentie

Heeft de jeugd geen idealen meer? Het is de favoriete klacht van de babyboomer. Ik (generatie X) hoorde dit gejammer al toen ik nog puberde en werd er gek van. En ik hoor het nog steeds, want de babyboomer is een ouwe taaie die claimt het wiel te hebben uitgevonden als het gaat om het strijden voor een ideaal.