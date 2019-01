Ook komende dagen hinder door winter

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

UTRECHT - Het verkeer in het hele land moet de komende dagen rekening houden met hinder door de winterse omstandigheden, adviseert Rijkswaterstaat. Al in de nacht van donderdag op vrijdag begint het te sneeuwen in het zuiden en dat trekt vrijdagochtend door naar het noorden. Vooral in de ochtendspits kan dat voor narigheid zorgen.