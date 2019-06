Radio Kootwijk zoekt rust

Jan-Willem Udo was ooit chef straal- en satellietverbindingen bij het vermaarde radiozendstation in Radio Kootwijk. Ⓒ APA

RADIO KOOTWIJK - Staatsbosbeheer zoekt naar nieuwe gebruikers van Radio Kootwijk, het voormalige zendstation op de Veluwe. Maar daar waar ooit ontelbare berichten via telegrafie en telefonie naar de koloniën de ether in werden geslingerd, is nu bovenal stilte gewenst.