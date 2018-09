Boos op blok om gebiedsverbod omstreden imam

Ⓒ ANP/Dijkstra B.V.

Amsterdam - Minister Blok (Veiligheid en Justitie) bepaalde vorige week dat de omstreden Syrische prediker Fawaz Jneid zich voorlopig niet in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk mag vertonen. Islamitische organisaties zijn woest en spreken van ’een heksenjacht’. Verder: Haagse brugklassers die opgroeien in gezinnen met weinig geld krijgen een smartphone. En: Julian Cadman postuum hét gezicht van de aanslag in Barcelona. Dat en meer lees je om op de hoogte te zijn en mee te doen aan het gesprek van de dag.